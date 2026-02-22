Auf der Flucht vor der Polizei baut ein Mann im Ilm-Kreis einen Unfall und wird dabei schwer verletzt. (Symbolbild)

Ilmenau - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Mann im Ilm-Kreis schwer verletzt worden. Der 46-Jährige geriet am Samstagabend in Langewiesen in eine Verkehrskontrolle - statt anzuhalten, raste er davon. Wie die Polizei weiter mitteilte, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. In einem Kreisverkehr verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Baum.

Der 46-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben lagen gleich zwei Haftbefehle gegen den Mann vor. Da sich bei ihm Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum ergaben, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im Unfallwagen fanden die Beamten zudem geringe Mengen Betäubungsmittel sowie mehrere Messer. Zudem besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.

Der 46-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsstraftaten sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten.