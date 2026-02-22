In der Wohnung eines 42-Jährigen in Freital lagern verdächtige Chemikalien. Was er damit vorhatte, steht nun im Fokus der Ermittler.

Freital - In einem Wohnhaus an einem Gutshof in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) hat die Polizei verdächtige Chemikalien sichergestellt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht von den Substanzen keine Gefahr aus, wie die Polizei mitteilte.

Zur Einschätzung waren Spezialisten der Feuerwehr hinzugezogen worden. Die Anwohner des Hauses hatten für eine kurze Zeit ihre Wohnung verlassen müssen. Nun ermittelt die Polizei gegen den 42 Jahre alten Bewohner.