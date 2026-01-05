Ein 26-Jähriger wollte auf einem Schiff Richtung Bahamas verschwinden – doch am Terminal klickten die Handschellen. Warum die Polizei ihn schon länger suchte.

Bremerhaven - Ermittler haben einen flüchtigen Arbeiter an einem Kreuzfahrtschiff in Bremerhaven festgenommen. Der 26-Jährige wollte auf dem Schiff mit Kurs auf die Bahamas anheuern, wie die Bundespolizei mitteilte. Bei einer Kontrolle im Kreuzfahrtterminal stellten die Beamten am Sonntag fest, dass der Mann seit einigen Wochen auf der Flucht ist.

Zwei Haftbefehle gegen 26-Jährigen

Gegen den Mann liegen zwei Haftbefehle der Amtsgerichte Augsburg und Nördlingen vor. Er soll in Untersuchungshaft wegen räuberischen Diebstahls und soll zudem gegen seine Bewährungsauflage nach einem Urteil wegen Körperverletzung verstoßen haben. Die Beamten nahmen den Arbeiter vorläufig fest und führten ihn einem Haftrichter vor.