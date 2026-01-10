Die Flughäfen Hannover und Bremen laufen trotz winterlicher Bedingungen regulär. Einzelne Flugausfälle und längere Wartezeiten durch Enteisung sind möglich.

Hannover/Bremen - Trotz der winterlichen Bedingungen am Morgen läuft der Flugbetrieb am Flughafen Hannover und am Flughafen Bremen derzeit regulär. Einzelne Flüge starten oder landen jedoch verspätet, vereinzelt mussten auch Flüge abgesagt werden, wie Sprecherinnen der Flughäfen mitteilten.

„Die Schneemengen sind geringer als am Vortag, daher laufen die Räumarbeiten schneller“, sagte die Sprecherin des Flughafens Hannover. „Trotzdem müssen alle Flugzeuge einzeln enteist werden, was Zeit in Anspruch nimmt.“ Der reguläre S-Bahn-Verkehr zum Hannover Airport ist weiterhin eingestellt. Reisende sollten sich über alternative Verbindungen informieren und ausreichend Zeit einplanen.

Auch in Bremen läuft der Betrieb regulär

Auch am Flughafen Bremen verläuft der Betrieb soweit wie möglich regulär. Vereinzelt fallen Flüge aus, ebenfalls weil die Flugzeuge enteist werden müssen, was zusätzliche Zeit erfordert. Es habe aber bisher keine Airline den Betrieb abgesagt, so die Sprecherin.