Hamburg - Der britische Flugzeugträger „Queen Elizabeth“ hat am Nachmittag den Hamburger Hafen erreicht. Schaulustige beobachteten die Ankunft des 284 Meter langen Schiffs von Land aus. Wegen Sturmböen auf der Nordsee hatte der britische Flugzeugträger „Queen Elizabeth“ etwas später als erwartet den Hafen erreicht. „Wir rechnen jetzt mit einer Ankunft gegen 17 Uhr. Sollte das Wetter mitspielen“, hatte Jürgen Bredtmann, Sprecher der Bundeswehr in Hamburg, zuvor erklärt. Heftige Sturmböen auf der Nordsee hatten am Morgen die Einfahrt des riesigen Marineschiffes in die Elbe verzögert.

Die HMS „Queen Elizabeth“ war am 4. November in Portsmouth in See gestochen. Der Flugzeugträger ist 284 Meter lang und 73 Meter breit und bietet Platz für 1.450 Besatzungsmitglieder und 40 Kampfflugzeuge. Das Schiff soll am Kreuzfahrtterminal Steinwerder anlegen und dort bis Samstag festmachen. Am Dienstag ist zu Ehren des Besuchs ein Senatsempfang im Gästehaus des Senats geplant.