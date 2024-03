Magdeburg/Halle - Zwei größere Bauprojekte in Magdeburg und Halle werden vom Bund mit insgesamt mehr als vier Millionen Euro gefördert. Für den Bau einer Sporthalle am Bildungszentrum Halle-Neustadt werden nach Angaben des Bundesbauministeriums mehr als drei Millionen Euro Fördermittel ausgegeben, der Umbau des Willy-Brandt-Platzes vor dem Magdeburger Hauptbahnhof wird mit 1,2 Millionen Euro gefördert. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) übergab am Montag die Förderbescheide bei einem Besuch in Sachsen-Anhalt.