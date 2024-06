Erfurt - Für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Thüringer Grund- und Gesamtschulen können Schulträger ab sofort Förderanträge stellen. Das gab das Bildungsministerium am Montag in Erfurt bekannt. Demnach stehen rund 100 Millionen Euro von Bund und Land zur Verfügung sowie elf Millionen Euro von den Trägern selbst. Es gebe im Freistaat einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Primarstufe, erklärte Bildungsminister Helmut Holter (Linke). „Wir sind bei dem Thema traditionell gut und verlässlich aufgestellt. Während andere Bundesländer hier noch aufholen müssen, legt Thüringen gemeinsam mit den Schulträgern den Schwerpunkt auf die qualitative Entwicklung in den Grund- und Gemeinschaftsschulen, um das Ganztagsangebot weiter zu verbessern“, sagte Holter.

Den Angaben zufolge können die Mittel bis Ende 2027 investiert werden. Antragsberechtigt seien 33 staatliche Schulträger sowie 52 Träger der Schulen in freier Trägerschaft.