Drohnen und Künstliche Intelligenz sollen Wartung und Betrieb von Stromnetzen effizienter machen. Daran forschen Netzbetreiber Tennet und die Jade Hochschule. In Wilhelmshaven entsteht ein Testfeld.

Tennet und die Jade Hochschule untersuchen, wie etwa Drohnen bei der Wartung und Reparatur von Stromnetzen und Umspannwerken helfen können. (Symbolbild)

Wilhelmshaven - Wie können Drohnen und Künstliche Intelligenz (KI) helfen, Stromnetze und Umspannanlagen sicher zu betreiben – daran forschen in Wilhelmshaven künftig gemeinsam der Netzbetreiber Tennet und die Jade Hochschule. Das Unternehmen und die Hochschule unterzeichneten nun eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. Als Testfeld dient eine 900 Quadratmetern große Fläche am Umspannwerk Maade im Norden der Stadt. Die Erkenntnisse aus der Forschung dort sollen laut Tennet auf weitere Anlagen und Standorte in Deutschland übertragen werden.

Einsatz von Drohnen und KI

Das Ziel der Wissenschaftler und Ingenieure ist es, bis 2028 zu untersuchen, wie Inbetriebnahmen, Reparaturen und Wartungen von Stromnetzen und deren Betriebsanlagen wirtschaftlicher, resilienter und klimafreundlicher gemacht werden können. Dazu wollen sie etwa Drohnen, besondere Sensorik und KI-gestützte Datenauswertungen nutzen. So soll kritische Energieinfrastruktur insgesamt effizienter und sicherer gewartet und betrieben werden.

Bislang wurden dazu bereits in Laboren an der Jade Hochschule Technologien und Methoden erforscht. Jetzt sollen die Prozesse auch in der Praxis im Umspannwerk Maade getestet und weiterentwickelt werden, ohne die Betriebssicherheit des Übertragungsnetzes zu gefährden.

Initiatoren: Blaupause für Energietechnik

„Dieses Forschungsvorhaben ist ein absoluter Vorreiter auf internationaler Ebene und läuft im Forschungsbereich der elektrischen Energietechnik unter Beobachtung nationaler Netzbetreiber und internationaler Forschungsbereiche“, sagte Tennet-Chef Tim Meyerjürgens in einer Mitteilung.

Mithilfe von Drohnentechnologie könne der Bau von Stromnetzes beschleunigt und der Betrieb effizienter gestaltet werden, sagte Meyerjürgens. „Denn Drohnen können ihre Arbeiten in der Nähe von Anlagen, die in Betrieb sind, ausführen, ohne dass wir dabei Stromleitungen abschalten müssen, was bisher aus Sicherheitsgründen oft nicht möglich war.“

Von der Hochschule heißt es, mit der Kooperation würden Forschung und Praxis eng miteinander verzahnt. Forschungsergebnisse könnten unter realen Bedingungen getestet und verbessert werden, bevor sie im laufenden Betrieb eingesetzt werden, sagte Sebastian Azer, Professor für elektrische Energie und Hochspannungstechnik an der Jade Hochschule. Tennet setze auf Basis erster Projektergebnisse bereits Drohnen ein.