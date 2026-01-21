Seit 30 Jahren kümmert sich die Stiftung unter anderem darum, das kulturelle Erbe Sachsen-Anhalts zu erhalten. Viele Millionen Euro sollen dieses Erbe auch besser zugänglich machen.

Halle - Die Kulturstiftung plant an zehn Orten des Landes neue Baumaßnahmen zur Sicherung des dortigen kulturellen Erbes. Darunter seien das Schloss Neuenburg, Schloss Köthen und die Burg Falkenstein im Harz, erklärte die Stiftung, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert.

Den Angaben nach wollen Bund und Land bis 2032 200 Millionen Euro investieren, um Denkmalsubstanz zu sichern, langfristig zu erhalten und besser nutzbar zu machen.

So seien unter anderem Maßnahmen für einen barrierefreien Zugang oder modernisierte Heizungen vorgesehen, hieß es. Außerdem soll in Halle ein zentrales Depot für die Kulturgutbestände aller Liegenschaften der Kulturstiftung gebaut werden.