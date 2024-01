Forschungszentrum zum Bauen soll in die Lausitz kommen

Berlin/Bautzen - Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat den Aufbau eines neuen Bauforschungszentrums mit Hauptsitz in Bautzen bekräftigt. In seiner Bereinigungssitzung habe sich der Bundestag erneut zur Realisierung dieses europaweit einzigartigen Projekts bekannt, teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Torsten Herbst aus Sachsen, am Donnerstagabend mit.

Nach dem Verfassungsgerichtsurteil aus dem vergangenen Jahr musste der Bundeshaushalt neu beschlossen werden. Für das Forschungszentrum sind insgesamt 68,6 Millionen Euro an Bundesmitteln eingeplant.

Das neue Bundesforschungszentrum „LAB - Living Art of Building“ soll den Angaben nach zum ressourcenschonenden und klimaneutralen Bauen der Zukunft forschen. Nach Angaben der Stadtverwaltung Bautzen werden durch das LAB mehr als 1200 Arbeitsplätze in den Bereichen Wissenschaft und Technik entstehen.