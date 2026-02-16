Eine 42-Jährige verliert am Morgen in der Nähe von Osnabrück die Kontrolle über ihr Auto und stirbt. Die genaue Unfallursache wirft noch Fragen auf.

Bad Essen - Eine Frau ist mit ihrem Auto am Morgen in Bad Essen gegen mehrere Bäume gefahren und gestorben. Die 42-Jährige hatte östlich von Osnabrück die Kontrolle über ihr Auto verloren, wie die Polizei mitteilte. Die genaue Unfallursache war aber zunächst nicht bekannt.

Die Frau starb nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Die betroffene Straße war nach dem Unfall am Vormittag auch am Mittag noch voll gesperrt. Neben diversen Einsatzkräften waren auch Notfallseelsorger vor Ort.