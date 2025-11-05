Es klingt nach einem Alptraum: Eine junge Frau wird in einer Holzkiste eingesperrt. Hilfeschreie führen die Polizei zu ihr. Nun droht ihren mutmaßlichen Peinigern der Prozess.

Erfurt - Sie sollen im thüringischen Vogelsberg eine 19-Jährige in eine Holzkiste eingesperrt haben - nun hat die Staatsanwaltschaft Erfurt Anklage gegen einen Mann und eine Frau erhoben. Ihnen werde gemeinschaftliche Geiselnahme in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Der zum Tatzeitpunkt 53-jährige Mann und die drei Jahre ältere Frau seien nach wie vor in Untersuchungshaft, sagte die Sprecherin weiter. Ein Gerichtstermin steht demnach noch nicht fest.

Zwei Tage nach Vermisstenmeldung gefunden

Die junge Frau war im Juli als vermisst gemeldet worden. Die Polizei hatte nach damaligen Angaben sofort die Suche gestartet, da sie auf Medikamente angewiesen war. Bei der Durchsuchung eines Grundstücks in Vogelsberg (Landkreis Sömmerda) waren die Beamten dann zwei Tage nach der Vermisstenmeldung auf Hilfeschreie aus einer Scheune aufmerksam geworden.

Die 19-Jährige fanden sie demnach dort in der Kiste. Die Frau war verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Zu Art und Schwere der Verletzungen machte die Staatsanwaltschaft damals keine Angaben. Die mutmaßlichen Täter und das Opfer seien nicht verwandt, hieß es weiter.