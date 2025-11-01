Naumburg - Drei Jugendliche wurden in Naumburg von einer Frau mit Tierabwehrspray besprüht. Eigenen Angaben nach feierten sie am Freitagabend Halloween, teilte die Polizei mit. Die 68 Jahre alte Radfahrerin habe sich von ihnen jedoch provoziert gefühlt. Gegen die Frau wurde eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet. Getroffen oder verletzt wurde durch das Spray den Angaben nach niemand.