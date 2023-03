Leinefelde-Worbis/Nordhausen - Nach dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 247 bei Kallmerode im Eichsfeld ist eine Frau gestorben. Die 68-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei in Nordhausen am Freitag mitteilte. Die 18-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurde schwer verletzt ebenfalls in eine Klinik gebracht. Zur Rettung wurden zwei Hubschrauber eingesetzt.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache war einer der Wagen am Donnerstagnachmittag auf der Ortsumfahrung von Kallmerode, das zu Leinefelde-Worbis gehört, in den Gegenverkehr geraten. Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden. Die Bundesstraße blieb nach dem Unfall für mehr als drei Stunden voll gesperrt.