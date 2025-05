Im Juni 2018 sorgte der gewaltsame Tod einer Schülerin in Barsinghausen für Entsetzen. Der Täter ist nun auch in einem anderen Fall wegen Totschlags verurteilt worden. Er soll nicht mehr freikommen.

Der Angeklagte wurde mit Hand- und Fußfesseln in den Gerichtssaal gebracht.

Hannover - Der Mann, der im Juni 2018 eine 16-jährige Schülerin in Barsinghausen getötet hat, ist nach Überzeugung des Landgerichts Hannover für den gewaltsamen Tod einer zweiten Frau verantwortlich. Am Dienstag wurde der 31-jährige Deutsche wegen Totschlags zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Zudem wurde Sicherungsverwahrung angeordnet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Verteidigung kündigte Revision an.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte nur zwei Monate vor der Tötung der 16-jährigen Anna-Lena ebenfalls nachts in der Kleinstadt Barsinghausen eine 55 Jahre alte Frau mit ähnlicher Brutalität getötet habe. Laut Anklage übte er massive Gewalt unter anderem gegen Hals und Kopf aus, würgte die Frau und legte die fast komplett entkleidete Leiche an einem Bachlauf ab.

DNA-Spuren an Trolley und Jacke der getöteten 55-Jährigen

Der Angeklagte bestreitet, mit dem Tod der 55-Jährigen etwas zu tun zu haben. Es fanden sich aber DNA-Spuren von ihm am Trolley und der Jacke der Frau, die sich häufig im Trinker-Milieu aufhielt. Schon 2018 kam der Verdacht auf, dass der vorbestrafte Gewalttäter auch die 55-Jährige umgebracht haben könnte.

Im Prozess Ende 2018 war der Vorbehalt einer Sicherungsverwahrung angeordnet worden. Der damals 24-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt acht Vorverurteilungen und war nur kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden. Anna-Lena hatte ihren späteren Peiniger im Juni 2018 spätabends zufällig am Bahnhof kennengelernt. Er bot an, sie nach Hause zu begleiten. Vor einer Grundschule erschlug er die Schülerin mit einem Ast, Passanten entdeckten am nächsten Morgen die blutüberströmte Leiche.

In Sicherungsverwahrung kommen Menschen, die nach langjähriger Haft noch immer als gefährlich gelten. Sie bleiben nach Verbüßung ihrer regulären Haft weiterhin weggesperrt.