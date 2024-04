Magdeburg - 17 Männer und Frauen haben am Sonntag von Landesbischof Friedrich Kramer die Berechtigung bekommen, öffentlich in Gottesdiensten und kirchlichen Veranstaltungen das Evangelium zu verkündigen und Sakramente zu spenden. Vor internationalen Gästen seien die acht Frauen und neun Männer im Rahmen eines Gottesdienstes im Magdeburger Dom ordiniert worden, teilte ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland am Sonntag mit.

Ihre mit der Ordination erfolgte Beauftragung gilt demnach auf Lebenszeit. Neben Kramer ordinierten auch Regionalbischöfin Bettina Schlauraff und Senior Jutta Noetzel. Den Angaben der Kirche zufolge waren unter den Gästen auch Bischöfe aus Finnland und England. Die Ordinierten arbeiten unter anderem in Erfurt, Halberstadt und Jena.