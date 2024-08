Die Uniklinik Leipzig versorgt Frühchen mit gespendeter Muttermilch. Doch jetzt gibt es Lücken in der Frauenmilchbank.

Leipzig - Das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) sucht dringend Frauen, die Muttermilch spenden können. Derzeit gebe es im Vorrat der Frauenmilchbank einige Lücken, teilte das UKL mit. Die Milch wird vor allem für die Versorgung von frühgeborenen Babys benötigt, die noch nicht gestillt werden können. Als Spenderin komme prinzipiell jede gesunde Frau infrage, die mehr Milch zur Verfügung stellen kann, als ihr eigenes Kind braucht.

Die Frauenmilchbank des UKL existiert seit 1951 und ist damit nach eigenen Angaben eine der ältesten Einrichtungen. Voriges Jahr hätten 51 Frauen insgesamt 622 Liter Milch gespendet. Damit seien 58 besonders kleine Frühchen versorgt wurden.

Nach Angaben der Frauenmilchbank-Initiative gibt es inzwischen in jedem Bundesland mindestens eine solche Einrichtung. Zuletzt hatte im Juli in Mainz in Rheinland-Pfalz eine Frauenmilchbank ihre Arbeit aufgenommen.