Dresden - Drei Projekte sind am Freitag in Dresden mit dem Generationenpreis des Freistaates geehrt worden. Die Preisträger stünden für ein starkes bürgerschaftliches Engagement und hätten Verantwortung übernommen mit ihrer Initiative, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) laut einer Mitteilung der Staatskanzlei.

Die Hauptpreise gingen an den Hospiz- und Palliativdienst Begleitende Hände in Oederan, den Gymnastikverein Zehren bei Meißen und das Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland. Prämiert wurde eine Initiative von Gymnasiasten in Flöha, die gegen die Vereinsamung in der Pandemie Briefe und Basteleien an in Heimen oder allein lebende Senioren schickte. Die Bemühungen zur Entwicklung der dörflichen Gemeinschaft durch Brauchtumspflege und Verschönerung des Ortes überzeugten die Jury ebenso wie die generationenübergreifende Kultivierung und Urbarmachung eines verwilderten Gartens.

Mit dem Generationenpreis soll beispielhaftes Engagement von Kommunen, Institutionen und Vereinen, Unternehmen und privaten Initiativen öffentlich gewürdigt werden. Neben den mit je 5000 Euro vergebenen Auszeichnungen erhielten fünf weitere Projekte wie ein Großelterndienst für junge Familien oder Alleinerziehende und Gymnasiasten, die Rentnern Nachhilfe im Umgang mit Smartphones bieten, je eine mit 2000 Euro verbundene Anerkennungen. Diesmal gingen 140 Projekte bei dem Wettbewerb ein.