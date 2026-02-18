Spremberg - Mehrere Autos sind durch einen Frontalzusammenstoß auf der B97 bei Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) in einen Unfall verwickelt worden. Der Unfall habe sich gegen 7.30 Uhr zwischen der Talsperre Spremberg und Bühlow ereignet, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr sei vor Ort und habe mindestens eine Person aus einem der Fahrzeuge befreien müssen. Weitere Details waren noch unklar. Die Bundesstraße ist derzeit voll gesperrt.