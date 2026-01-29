weather schneegriesel
Unfälle Frontalzusammenstoß im Kyffhäuserkreis - Zwei Verletzte

Zwei Wagen treffen sich in der Mitte einer Bundesstraße. Ein Mensch wird dabei schwer verletzt. War das Wetter die Ursache für den Unfall?

Von dpa 29.01.2026, 08:42
Zwei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)
Zwei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Abtsbessingen - Bei einem Frontalzusammenstoß im Kyffhäuserkreis sind zwei Autofahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitt einer der Beteiligten schwere Verletzungen und musste aus seinem Wagen geborgen werden. Der zweite Fahrer wurde leicht verletzt, wie es hieß. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Weshalb es am Mittwoch zu der Kollision auf der B84 bei Abtsbessingen kam, ist bislang unklar. Ein weiterer Wagen wurde dabei beschädigt. Die Strecke war zwischenzeitlich voll gesperrt. 

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach Angaben der Polizei herrschten zum Unfallzeitpunkt winterliche Witterungsbedingungen.