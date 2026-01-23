In Berlin und Brandenburg bleibt es frostig. Zwar ist kaum Niederschlag zu erwarten, zum Wochenende könnten aber vereinzelt Schneeflocken fallen.

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg ist es weiterhin frostig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Temperaturen in den frühen Morgenstunden zwischen minus sechs und minus zehn Grad. Tagsüber steigen die Werte auf rund null Grad im Raum Elbe-Elster, in der Uckermark bleiben sie bei etwa minus fünf Grad. Es ist wolkig, bleibt aber trocken.

In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf minus vier bis minus sieben Grad. Die Wolken nehmen zu, überwiegend bleibt es niederschlagsfrei. Am Samstag sind vereinzelt Schneeflocken möglich, die Temperaturen liegen zwischen minus zwei und plus einem Grad. In der Nacht zum Sonntag kann es zu etwas mehr Schneefall kommen.