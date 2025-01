Berlin/Potsdam - Das frostige Winterwetter lässt Berlin und Brandenburg auch in den kommenden Tagen nicht los. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dabei erneut vor Glätte durch überfrierende Nässe oder Schnee.

Heute Morgen ist die Glättegefahr auf den Straßen noch sehr hoch. Bisher wurden der Polizei jedoch keine größeren Unfälle bekannt. Im Verlauf des Tages lockert die Wolkendecke bei null bis zwei Grad nur vereinzelt auf und die Glättegefahr sinkt wieder leicht. Es bleibt jedoch trocken. In der Nacht zu Montag kehren Frost und Glätte bei Tiefstwerten von bis zu minus acht Grad zurück.

Ein frostiger Wochenstart

Zum Start in die neue Woche ändert sich wenig an den Aussichten. Am Montag ist es zunächst noch nebelig, ansonsten oftmals heiter. Bei minus zwei bis einem Grad müssen sich die Menschen in der Hauptstadtregion zum Teil auf Dauerfrost einstellen. Am Dienstag kann es durch gefrierenden Regen wieder vermehrt zu Glatteisbildung kommen.