In Sachsen bleibt es winterlich. Der Deutsche Wetterdienst erwartet weiterhin Frost und glatte Straßen. Im Vogtland kann mit Schnee gerechnet werden.

Dresden - In Sachsen bleibt es frostig und glatt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind örtlich bis zu drei Zentimeter Neuschnee möglich. Am Mittwoch ist es meist bedeckt und teils trüb. Im Vogtland kann etwas Schnee, Schneeregen oder vereinzelt gefrierender Regen fallen, sonst bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen null bis drei Grad, im Bergland minus drei bis ein Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bedeckt. In der Südwesthälfte ist etwas Schneegriesel möglich, im Vogtland fällt leichter Schnee. Die Temperaturen sinken auf minus ein bis minus vier Grad, es besteht Glättegefahr. Am Donnerstag ist es überwiegend bedeckt. Zeitweise fällt leichter Schnee oder Schneegriesel. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und null Grad.