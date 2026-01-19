Mit viel Sonne starten Berlin und Brandenburg in eine neue Woche. Doch in der Nacht fallen die Temperaturen wieder deutlich unter null Grad.

Berlin/Potsdam - Auch die neue Woche startet in Berlin und Brandenburg frostig. Am Montagvormittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Berlin und Brandenburg Tiefstwerte zwischen minus drei und minus sieben Grad. Vereinzelt kann es deshalb auch zu Glätte kommen.

Dennoch kommt bei klarem Himmel auch die Sonne raus und die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf einen Grad im Nordosten Brandenburgs und auf fünf Grad im Süden. Zur Nacht hin kühlt es jedoch wieder auf bis zu minus vier Grad ab, was erneut Frost mit sich bringt.

Sonne und Frost im Wechsel

Auch in den kommenden Tagen werden die Nächte laut dem DWD frostig und die Tage sonnig. Am Dienstag steigen die Temperaturen bis auf drei Grad an, am Mittwoch bis auf zwei Grad. In den Nächten werden am Dienstag sogar bis zu minus neun und am Mittwoch laut den Wetterexperten minus acht Grad erwartet.