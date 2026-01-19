Sonnig, aber frostig kalt wird es an den kommenden Tagen in Sachsen. Dazu ist es vereinzelt glatt auf den Straßen.

Dresden - Sonnige Wintertage erwarten die Menschen in Sachsen - allerdings kann es besonders in höheren Lagen glatt werden. Der Montag startet mit leichtem Frost und viel Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen ein bis fünf Grad, in Kammlagen des Erzgebirges herrscht teils leichter Dauerfrost. Auch im Rest des Freistaats kann es bis zum Vormittag lokal glatt sein. Im Bergland und in der Oberlausitz wehen dazu teils stürmische Böen.

In der Nacht zum Dienstag gibt es erneut Frost bei Tiefstwerten von minus vier bis minus sieben Grad, im Bergland bis minus neun Grad. Am Dienstag scheint in Sachsen verbreitet die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei ein bis vier Grad, an der Grenze zu Tschechien bei minus fünf bis plus ein Grad.

Die Nacht zum Mittwoch wird frostig und klar, es kühlt ab auf minus fünf bis minus zehn Grad. Das Wetter am Mittwoch zeigt sich - wie an den Vortagen - sonnig, trocken und kalt mit maximal null bis drei Grad, im oberen Bergland teils leichter Dauerfrost.