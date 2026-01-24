Frost und Verkehr lassen in Brandenburgs Straßen immer mehr Schlaglöcher entstehen. Was tut das Landesamt für Straßenwesen?

Potsdam - Auf Brandenburgs Bundes- und Landesstraßen entstehen im Winter vermehrt Schlaglöcher. „Die Kombination aus Frost, Feuchtigkeit und Verkehr setzt unseren Straßen jedes Jahr im Winter besonders zu“, sagte der Vorsitzende des Vorstands des Landesbetriebs Straßenwesen, Mike Koehler. Besonders ältere, nicht grundhaft sanierte Fahrbahnen seien betroffen.

Als Grund nennt der Landebetrieb die Kombination aus Frost, Feuchtigkeit und Verkehr: Wasser dringe in Risse und Fugen des Asphalts ein, gefriere dort, dehne sich aus und sprenge den Asphalt von innen auf. Wiederholte Frost-Tau-Wechsel verstärkten diesen Effekt.

„Unser Fokus liegt darauf, akute Gefahrenstellen schnell zu entschärfen und die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, auch wenn nicht alle Schäden sofort dauerhaft behoben werden können“, sagte Koehler. Besonders gefährdet seien stark befahrene Straßenabschnitte sowie Übergangsbereiche an Brücken oder Fahrbahnübergängen, hieß es weiter.

Die 33 Straßenmeistereien kontrollieren die Straßen mindestens einmal wöchentlich und führen je nach Witterung, Verkehrsbelastung und bekannten Schadstellen zusätzliche Fahrten durch. Kleinere Schlaglöcher werden oft sofort provisorisch mit Kaltmischgut oder Reparaturasphalt geschlossen, während größere Schäden mit Heiß- oder Gussasphalt repariert werden, was wetterabhängig in der Regel erst im Frühjahr möglich ist.