Der Winter hält das Erzgebirge fest in seinem eisigen Griff. Mit Temperaturen von bis zu minus 15 Grad Celsius am Fichtelberg bleiben auch die kommenden Nächte bitterkalt.

Leipzig - Eisige Nächte mit Temperaturen bis zu minus 15 Grad Celsius: Im Erzgebirge rechnen Meteorologen an den kommenden Tagen mit anhaltend strengem Frost. Am Tag steige die Temperatur auf dem Fichtelberg auf maximal minus 5 Grad Celsius, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die klirrende Kälte bleibe bis zum Ende der Woche erhalten. Rund 30 Zentimeter Schnee liegen in der weißen Winterlandschaft.