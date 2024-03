Chris Löwe spielte für Borussia Dortmund in der Bundesliga, war zuletzt in Chemnitz aktiv. Nun beendet der 34-Jährige seine Laufbahn als Profi-Fußballer.

Chemnitz - Der frühere Bundesliga-Profi Chris Löwe beendet seine Fußball-Karriere mit sofortiger Wirkung. Diese Entscheidung teilte der 34-Jährige seinem aktuellen Verein Chemnitzer FC mit. „Doch mein Körper lässt eine Rückkehr zu alter Stärke einfach nicht mehr zu“, wird der Routinier in einer CFC-Mitteilung vom Freitag zitiert. Am Ostersonntag (14.00 Uhr) soll Löwe vor dem Spiel gegen den FSV Zwickau offiziell verabschiedet werden.

Sein letztes Spiel bestritt der Verteidiger am 7. Mai des vergangenen Jahres, zog sich dabei beim FC Carl Zeiss Jena einen Innenbandriss im Knie zu. Für ein Comeback schuftete der Double-Sieger von 2012 vergebens.

Im Sommer 2011 war Löwe von seinem Jugendclub Chemnitz nach Dortmund gewechselt. Dort kam er zu sieben Bundesliga-Einsätzen und lief einmal in der Champions League auf. Am Ende seiner ersten Saison gewann der BVB die Meisterschaft und den DFB-Pokal. Beim Finale in Berlin stand Löwe nicht im Kader. Nach zwei Jahren in Dortmund schloss er sich dem 1. FC Kaiserslautern an, im Sommer 2019 zog er zu Huddersfield Town weiter.

Mit dem Club aus der Grafschaft Yorkshire stieg Löwe ein Jahr später überraschend in die Premier League auf. In der stärksten Liga der Welt absolvierte er 52 Spiele, ehe er über Dynamo Dresden zurück nach Chemnitz wechselte. Insgesamt kommt der Außenverteidiger auf über 400 Profi-Spiele.