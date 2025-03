Potsdam - Unter Hochdruckeinfluss übernimmt in Berlin und Brandenburg immer mehr der Frühling die Regie. Während es nachts zunächst noch immer frostig zugeht, werden die Tage sonnig und zunehmend wärmer, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. Demnach steigt am Dienstag nach Frost am Morgen die Temperatur rasch auf acht bis elf Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es jedoch mit minus drei bis minus neun Grad noch einmal sehr kalt.

Bei viel Sonne können am Mittwoch 14 und am Donnerstag sogar 17 Grad erreicht werden. Es bleibt trocken. Es ziehen hohe, dünne Wolkenfelder durch und auch nachts wird es dann bei bis zu minus einem Grad nicht mehr ganz so kalt.