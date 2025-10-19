Die Füchse holen ihren zehnten Pflichtspielsieg in Serie, haben in Stuttgart aber große Mühe. Verlassen können sich die Berliner einmal mehr auf Welthandballer Mathias Gidsel.

Berlin - Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga auf Kurs. Der deutsche Meister gewann beim TVB Stuttgart mit 36:30 (17:15) und festigte seinen Platz in der Spitzengruppe. Beste Berliner Werfer waren der überragende Mathias Gidsel mit 13 und Tobias Gröndahl mit sieben Toren.

Trainer Nicolej Krickau musste auf den verletzten Weltmeister Lasse Andersson verzichten. Nach einem ausgeglichenen Start fanden die Berliner nach sechs Minuten dank guter Defensivarbeit besser in die Partie und kamen nun einige Male ins Tempospiel. Mit einem 4:0-Lauf konnten sie sich erstmalig auf 7:3 absetzen.

Gidsel trifft in der zweiten Hälfte fast nach Belieben

Nach neun Minuten musste Stuttgart die erste Auszeit nehmen - und die half den Gastgebern. Über sechs Minuten gelang den Füchsen kein Treffer und nach 17 Minuten lagen sie plötzlich 8:9 zurück. Nach 20 Minuten kam Lasse Ludwig dann ins Berliner Tor. Der 23-Jährige zeigte gleich einige Paraden und traf sogar selbst. Noch vor der Pause sah Stuttgarts Patrick Zieker Rot (28.).

Lösen konnten sich die Füchse aber auch nach dem Seitenwechsel zunächst nicht. Erst Mitte der zweiten Hälfte bestraften sie die Fehler der Gastgeber und setzten sich auf vier Tore ab (27:23). Und dieses Mal brachten sie den Vorsprung auch ins Ziel - vor allem dank Gidsel, der am Ende fast nach Belieben traf.