Füchse-Trainer Jaron Siewert will ins Pokal-Viertelfinale.

Berlin - Nach der Länderspielpause starten die Handballer der Füchse Berlin in den Jahresendspurt mit noch zwölf Partien bis zur WM-Pause im Januar. Den Auftakt macht das Achtelfinale im DHB-Pokal bei den Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag (20.00 Uhr/Dyn). „Es ist ein K.o.-Spiel, da zählt nur ein Sieg und das Weiterkommen in die nächste Runde“, sagte Trainer Jaron Siewert.

Dass die Löwen so eine Art Lieblingsgegner der Berliner sind und die letzten zehn Partien allesamt gewonnen wurden, spielt für Siewert aber keine Rolle. „Uns ist bewusst, dass es zum einen Pokal ist, zum anderen wieder bei 0:0 startet und zudem eine Auswärtspartie ist“, warnte er vor zu viel Selbstverständlichkeit. Viel wird auch davon abhängen, ob Nationalspieler Juri Knorr bei den Kurpfälzern wieder mitwirken kann. „Es macht schon für deren Angriff einen Unterschied“, sagte Siewert.

Strlek vor Füchse-Debüt

Sein Debüt im Füchse-Trikot wird Linksaußen Manuel Strlek feiern. Der Kroate wurde als Reaktion auf die schwere Verletzung von Jerry Tollbring in der Vorwoche von RK Nexe verpflichtet. „Ich hatte immer den Wunsch mal in der Bundesliga zu spielen, besonders bei einem so großartigen Team. Das ist eine große Chance für mich“, sagte der 36-Jährige, der 2016 mit Kielce die Champions League gewann.

Strlek will sich möglichst schnell integrieren, um den Füchsen sportlich weiterhelfen zu können. „Für einen Flügelspieler ist es immer einfacher, weil du ja nicht so in die Aktionen eingebunden bist. Natürlich musst du auch das Team spüren, aber ich habe viel Erfahrung“, sagte der Routinier.