Nach den Unruhen bei den Füchsen kehrt der deutsche Meister in den Alltag zurück. Auf Siebenmeter-Spezialist Freihöfer können die Berliner noch länger bauen.

Berlin - Tim Freihöfer hat seinen Vertrag bei den Füchsen Berlin vorzeitig verlängert. Das bis 2028 gültige Arbeitspapier wurde um ein weiteres Jahr ausgebaut, wie der deutsche Handball-Meister kurz vor dem Bundesligaspiel gegen die MT Melsungen verkündete.

„Tim ist vom Jugendspieler bei den Füchsen zum deutschen Nationalspieler gereift. Ich bin sehr froh, dass er sich langfristig an die Füchse Berlin gebunden hat“, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning, „es wird sicherlich noch der eine oder andere Erfolg mit ihm im Kader kommen.“

Freihöfer war 2018 in die Nachwuchsakademie gewechselt. Der 23 Jahre alte Linksaußen feierte bereits zwei deutsche Meisterschaften mit den A-Junioren und wurde 2023 U21-Weltmeister. Seit diesem März darf sich der Siebenmeter-Spezialist zudem A-Nationalspieler nennen.

Bereits mit fünf Spielern vorzeitig verlängert

Nach den Unruhen und den Trennungen von der sportlichen Führung mit Meister-Trainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar wird nun wieder die Zukunft der Berliner in den Blick genommen. Mit Freihöfer, der in der vergangenen Spielzeit mit 210 Toren zweitbester Werfer hinter Mathias Gidsel war, haben die Füchse einen weiteren Leistungsträger langfristig unter Vertrag.

Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte der zweimalige Welthandballer Gidsel vorzeitig verlängert, es folgten Außenspieler Hakun West av Teigum sowie die Veteranen Max Darj und Fabian Wiede.