Bei einem Chemieunfall stirbt ein 27 Jahre alter Mitarbeiter. Mehrere Menschen werden verletzt. Jetzt soll eine Spendenaktion der Familie helfen.

Am Mittwochmorgen war ein 27 Jahre alter Mitarbeiter bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Archivbild)

Amsdorf - Nach dem schweren Arbeitsunfall beim Chemieunternehmen Romonta sind bei einem Spendenaufruf mehrere Tausend Euro für die Familie des getöteten Mitarbeiters gesammelt worden. Bis zum Sonntagnachmittag kamen bereits fast 7.000 Euro für die Ehefrau und den vier Jahre alten Sohn des Mannes zusammen, wie aus der Online-Spendenplattform ersichtlich ist.

Vier Menschen wurden darüber hinaus bei dem Unfall verletzt

Der 27 Jahre alte Mann war am frühen Mittwochmorgen bei Arbeiten an einer Anlage auf dem Romonta-Gelände in Amsdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land, ums Leben gekommen. Es waren Gefahrstoffe ausgetreten. Bei einem Rettungsversuch waren außerdem zwei Kollegen des Mannes sowie zwei zur Hilfe gerufene Sanitäter verletzt worden. Lebensgefahr bestand nicht. Eine Obduktion hatte ergeben, dass der Mitarbeiter mit dem Stoff Toluol in Kontakt gekommen war.

Romonta ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Montanwachs. Dies wird unter anderem für Schuhcreme und Bohnerwachs verwendet.