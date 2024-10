Berlin - Hertha BSC will nach der 1:4-Heimniederlage gegen Elversberg am 8. Spieltag der zweiten Fußball-Liga wieder auf den Erfolgsweg zurückkehren. Im Samstagabendspiel müssen die Berliner bei Schalke 04 antreten (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) und werden dabei von rund 5.000 Fans begleitet. Während Hertha eine überraschende Niederlage kassierte, gewannen die Gelsenkirchener ebenso überraschend ihr erstes Spiel nach der Beurlaubung von Trainer Karel Geraets mit 2:1 in Münster.

Lang ist's her: Insgesamt neunmal waren Hertha und Schalke Meister - allerdings vor langer Zeit. Die Berliner gewannen 1930 und 1931 den Titel, Schalke holte zum siebten und bisher letzten Mal 1958 die Meisterschale.

Serie ausbauen: Aus den Duellen der Absteiger der vergangenen Saison ging Hertha zwei Mal siegreich hervor. Einem 2:1 in Gelsenkirchen folgte ein 5:2 in Berlin.

Nächster Trainer: Im dritten Aufeinandertreffen nach dem gemeinsamen Abstieg steht bei Schalke der dritte Trainer an der Seitenlinie. Am 9. Spieltag der vergangenen Spielzeit betreute Interimstrainer Matthias Kreutzer nach der Entlassung von Thomas Reis die Königsblauen, in der Rückrunde war es der Belgier Geraets, der am 21. September beurlaubt wurde. Am Samstagabend betreut Interimstrainer Jakob Fimpel das Team der Gastgeber.

Gute Bilanz: In bisher zehn Spielen standen sich beide Vereine in der zweiten Liga gegenüber. Sechsmal gingen die Berliner als Sieger vom Platz, dreimal gewann Schalke, in einem Spiel gab es keinen Sieger.

Wiedersehen mit dem Ex: Die Berliner Jonjoe Kenny, Jeremy Dudziak, Fabian Reese und Luca Schuler haben eine Schalker Vergangenheit. Dagegen spielten zwei aktuelle Schalker Profis früher bei Hertha - allerdings nur zu Jugendzeiten: Torhüter Ron-Thorben Hoffmann und Mittelfeldspieler Aris Bayindir.