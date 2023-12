Fünf Menschen bei Unfall in Löbau verletzt

Görlitz - Bei einem Unfall im Kreis Görlitz sind fünf Menschen verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin hatte an Heiligabend in Löbau beim Abbiegen scheinbar einen von links kommenden Wagen übersehen, wie die Polizei am Montag berichtete.

Bei dem Zusammenstoß wurden die 45 Jahre alte Fahrerin und eine 17-Jährige Insassin des Wagens auf der vorfahrtsberechtigten Straße schwer verletzt. Ein weiterer 17 Jahre alter Insasse des Autos erlitt leichte Verletzungen. Die abbiegende Fahrerin wurde ebenfalls leicht und deren 20-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Der Sachschaden belief sich auf rund 10.000 Euro. Beide Autos seien nicht mehr fahrbereit gewesen, hieß es.