Heiligenstadt - Ein 74-jähriger Fußgänger hat sich bei einem Unfall mit einem Auto in Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) schwer verletzt. Laut Polizei fuhr ein 45-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr mit einem Transporter stadtauswärts und missachtete bei einem Abbiegemanöver den kreuzenden Fußgänger. Der 74-Jährige stürzte demnach und kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache, heißt es.