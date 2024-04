Osnabrück - Eine Fußgängerin ist in der Osnabrücker Innenstadt von einer Fahrradfahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Die 69-jährige Radfahrerin sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach am Mittwochmittag bei Grün über eine Kreuzung gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Dabei fuhr sie laut den bisherigen Ermittlungen allerdings so langsam, dass die Ampel inzwischen für die Fußgänger auf Grün schaltete. Eine 68 Jahre alte Frau habe daraufhin die Straße betreten und sei mit der ankommenden Fahrradfahrerin zusammengeprallt. Die Fußgängerin stürzte und wurde so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.