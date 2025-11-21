Ein Bagger beschädigt eine Gasleitung. Nun läuft ein größerer Feuerwehreinsatz. Betroffen ist eine vielbefahrene Bundesstraße im Jerichower Land, die nun dicht ist.

Menz - Wegen eines Gaslecks ist die vielbefahrene Bundesstraße B184 zwischen Magdeburg und Zerbst derzeit voll gesperrt. Wie ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr mitteilte, hatte ein Bagger die Gasleitung bei Arbeiten an einer Brücke in Menz (Jerichower Land) beschädigt. Das Gas sei mit hohem und massivem Druck ausgeströmt. Rund um das Leck sei ein Gefahrenbereich im Umkreis von 150 Metern eingerichtet worden. Die Ortschaft wurde den Angaben zufolge komplett abgeriegelt.

Versorgung der umliegenden Ortschaften gesichert

Wie eine Sprecherin des Netzbetreibers Avacon mitteilte, versuchen Mitarbeiter des Unternehmens derzeit, an der Leitung einen Bypass um das Leck zu legen. Es trete weiterhin Gas aus. Die Straße bleibe daher auch noch vorerst weiter gesperrt. Der Verkehr könne erst wieder laufen, wenn der Gasaustritt gestoppt wurde. Dies könne noch etwas dauern.

Autofahrer werden aufgefordert, die Gegend weiträumig zu umfahren. Die Versorgung der umliegenden Orte ist nach Angaben des Unternehmens aber gesichert.