Forst - Bei Handwerkerarbeiten in einem Mehrfamilienhaus in Forst (Landkreis Spree-Neiße) ist am Mittwoch eine Gasleitung beschädigt worden. Die schadhafte Stelle konnte repariert werden, sagte eine Sprecherin der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg. Feuerwehrleute waren im Einsatz, da Gas ausgetreten war. Sie lüfteten den Keller. Verletzt wurde nach den Angaben niemand.