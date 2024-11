Gechter im Hertha-Training - Maza bleibt in Berlin

Berlin - Linus Gechter ist in das Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten Hertha BSC zurückgekehrt. Der Verteidiger, der sich im September eine Schulterverletzung zugezogen hatte, machte Teile der Übungen mit, wie der Verein mitteilte. Dagegen musste Ibrahim Maza seine geplante Reise zur algerischen Nationalmannschaft absagen.

Der 18 Jahre alte Offensivspieler laboriert an muskulären Problemen im Oberschenkel und kann nicht in den Spielen gegen Äquatorialguinea und Liberia mitwirken. Da Algerien bereits für den Afrika-Cup qualifiziert ist, hatte sich Maza Chancen auf einen erneuten Einsatz nach seinem Debüt in der vergangenen Länderspielpause ausgerechnet.

13 Profis fehlen im Training

Insgesamt sechs Herthaner befinden sich derzeit bei ihren Auswahlmannschaften. Márton Dárdai trifft dabei mit Ungarn in der Nations League am Samstag auf die Niederlande, drei Tage später kommt es zum Duell mit der DFB-Auswahl. Martons Bruder Palko ist auf Abruf nominiert. Jon Dagur Thorsteinsson spielt mit Island gegen Montenegro und Wales.

Zu den Nachwuchsmannschaften sind Torhüter Tjark Ernst (U21) und Pascal Klemens (U20) gereist, Torhüter Tim Goller steht auf Abruf bereit. Gustav Christensen spielt mit der U20 von Dänemark, Boris Mamuzah Lum mit der deutschen U18.

Hertha-Trainer Cristian Fiél muss zudem noch auf etliche verletzte Profis verzichten. Fabian Reese, Diego Demme, Jeremy Dudziak, Toni Leistner, John Anthony Brooks, Marius Gersbeck und Michal Karbownik können momentan nicht mit der Mannschaft trainieren.