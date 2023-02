Fahnen am Reichstag stehen zum Gedenken an die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei auf Halbmast.

Berlin - Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat zu einem öffentlichen Gedenken in Berlin an die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien aufgerufen. „Kommt alle am Samstag zum Brandenburger Tor“, sagte Özdemir in einem bei Twitter veröffentlichten Video auf deutsch und türkisch. „Dort gedenken wir gemeinsam der Opfer dieser fürchterlichen Erdbebenkatastrophe.“ Organisiert wird das Gedenken um 11.30 Uhr am Brandenburger Tor von der Hilfsorganisation Háwar.help, die in Deutschland und im Irak aktiv ist.

Die Organisation twitterte: „Wir wollen mit euch allen und zusammen mit kurdischen, syrischen und türkischen Stimmen einen Raum für Trauer und Austausch schaffen.“ Weiter hieß es: „Zeigt den Angehörigen, dass sie im Schmerz nicht allein sind. Es ist wichtig, dass wir zusammenstehen und uneingeschränkte Solidarität zeigen.“