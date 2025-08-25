Braunschweig steht unter dem neuen Trainer noch ganz am Anfang. Im Pokal wollen die Niedersachsen einem großen Favoriten nun dennoch Paroli bieten.

Braunschweig - Eintracht Braunschweigs Trainer Heiner Backhaus kann den Beginn des DFB-Pokalspiels gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart kaum erwarten. „Es ist eine geile Aufgabe“, sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten vor dem Duell der ersten Runde an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky). „Es ist ein Privileg, sich mit den Besten messen zu dürfen. Wen ich dafür anzünden muss, der hat seinen Job verfehlt“, sagte Backhaus.

Die Partie war um eineinhalb Wochen verschoben worden, weil der VfB am ursprünglichen Termin im Supercup gegen Bayern München gefordert war.

Allerdings ist die Vorfreude bei der Eintracht durch die Verletzung von Lino Tempelmann getrübt. Der extrem wichtige Offensivspieler fällt wegen einer Knochenquetschung sowie einer Bänderverletzung im Sprunggelenk aus, die er sich am Samstag beim 0:2 in Karlsruhe zugezogen hatte. „Es ist natürlich sehr ärgerlich. Er ist ein Spieler, der Rhythmus braucht, darum war er vergangene Saison hier auch so gut“, sagte Backhaus. „Aber wir sind bei Lino von viel Schlimmerem ausgegangen.“

Breunig: In der Liga für zwei Spiele gesperrt, im Pokal dabei

Immerhin kann der Trainer auf Louis Breunig zurückgreifen. Der Abwehrspieler wurde vom Sportgericht des DFB für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt. Der 21-Jährige hatte im Spiel beim KSC die Rote Karte wegen einer Notbremse erhalten. Für das Spiel gegen den VfB Stuttgart ist Breunig spielberechtigt.