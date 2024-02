Neustadt an der Orla - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten in Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) gesprengt. Anschließend seien sie mit einem dunklen Fahrzeug geflüchtet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ob Geld erbeutet wurde, war zunächst unklar. Auch zur Schadenshöhe konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.