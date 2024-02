Geldtransporter in Berlin überfallen: Fluchtauto angezündet?

Berlin - Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin ist ein Mitarbeiter nach Polizeiangaben verletzt worden. Nach dem Angriff am Freitagmorgen vor einer Bankfiliale in Mariendorf flohen die Täter. Sie entkamen mit den Waffen der Sicherheitsleute und Geldkassetten mit Bargeld, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zur Höhe der Beute konnte sie zunächst keine Angaben machen.

Der Wagen sei gegen 9.00 Uhr am Mariendorfer Damm vor der Bankfiliale vorgefahren, als es zu dem Angriff kam, wie die Polizeisprecherin sagte. Laut „Bild“ und „B.Z.“ sollen vier maskierte Täter beteiligt gewesen sein. Einer der Sicherheitsleute erlitt laut Polizei eine Verletzung am Kopf erlitten, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Laut Polizei wurde kurze Zeit später - nur wenige Minuten vom Tatort entfernt - auf einem Parkplatz an der Mohriner Allee im Bezirk Neukölln ein brennendes Auto entdeckt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ob es einen Zusammenhang zu dem Überfall gibt und ob es sich möglicherweise um das Fluchtfahrzeug handelt, war zunächst unklar. Das sei Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizeisprecherin. In dem Auto seien allerdings Waffen gefunden worden, die von den überfallenen Sicherheitsleuten stammen könnten.

In der Vergangenheit ist es in Berlin mehrfach zu Überfällen auf Geldtransporter gekommen. Im Juni 2022 hatte es bei einem Überfall auf einen Geldtransporter vor einer Bankfiliale in Berlin-Wilmersdorf vier Verletzte gegeben. Etwa vier Monate zuvor hatten Unbekannte vor einem Supermarkt im Stadtteil Neukölln zugeschlagen und Geld erbeutet. Spektakulär verlief ein Raubüberfall auf einen Geldtransporter vor einer Bankfiliale auf dem Berliner Kurfürstendamm 2021: Die Täter trugen orangefarbene Müllmann-Kleidung, sie erbeuteten fast 650.000 Euro.