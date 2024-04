Berlin - Wegen einer gerissenen Oberleitung ist ein ICE der Deutschen Bahn bei Berlin am S-Bahnhof Buch gestrandet. Rund 400 Fahrgäste mussten die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag aus dem Zug holen, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Der Bahn zufolge war der ICE von München unterwegs ins Ostseebad Binz. Die Feuerwehr war laut Angaben eines Sprechers gegen 15.00 Uhr wegen eines Böschungsbrands alarmiert worden, der durch die herabfallenden Kabel ausgelöst worden war. Der Zug rollte noch bis zum S-Bahnhof und wurde dort bis in den Nachmittag hinein evakuiert. Ein Mensch sei mit leichten Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Feuerwehrsprecher.