Bremen - Die Bremer Kirche ist erleichtert, dass die gestohlene Glocke wieder aufgetaucht ist. „Bei uns in der Gemeinde ist die Freude groß“, sagte Pastorin Angela Walther von der Evangelischen Kirchengemeinde in der Neuen Vahr. „Denn viele Menschen waren über den Diebstahl nicht nur bestürzt, sondern traurig.“ Ein Mitarbeiter eines Recyclinghofes gab die Glocke zurück, die Unbekannte in der Nacht zu Dienstag geklaut hatten.

Diebe verkauften Glocke

Die Diebe hatten den Angaben zufolge schon vor zwei Wochen die Halterung der Glocke entfernt. Ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde wurde darauf aufmerksam, und die Unbekannten ergriffen die Flucht. Die Gemeinde sicherte die Glocke daraufhin mit einer Eisenkette und einem Schloss - doch ohne Erfolg.

In der Nacht zu Dienstag kamen die Räuber zurück, und transportierten die Glocke ab. Diesmal bemerkte niemand etwas von der Aktion. „Wir haben es gar nicht mitbekommen“, sagt Walther. „Am nächsten Morgen war die Glocke weg.“

Zwei Männer brachten das Diebesgut mit einem Transporter zu einem Recyclinghof und boten es zum Verkauf an. Der Mitarbeiter des Recyclinghofes ahnte laut Polizei nichts von dem Diebstahl und kaufte die Glocke. Als er einige Zeit später von dem Vorfall hörte, meldete er sich bei den Beamten. Der Verdacht bestätigte sich: Es handelt sich tatsächlich um die geklaute Glocke. Die Ermittler suchen nun nach den Verdächtigen. „Wir sind ganz zuversichtlich, dass wir die Täter finden“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Wertvolle Glocke

Die Polizei schätzt den Wert der Glocke auf rund 10.000 Euro. Für die Menschen im Bremer Stadtteil Vahr geht es jedoch um viel mehr. Viele fühlen sich mit der Glocke verbunden, die nach dem Abtragen des baufälligen Kirchturms zentral auf einem Platz zwischen einer Kita und einem Sozialkaufhaus hing. Wer wollte, konnte die Glocke im Vorbeigehen zum Klingen bringen.

Die Menschen im Stadtteil reagierten bestürzt und fassungslos auf den Verlust der Glocke. „Die sichtbare Lücke im Glockenmemorial hat viele geschmerzt“, erzählt Walther. Ein kleiner Junge sei in Tränen ausgebrochen, als er von dem Diebstahl erfahren habe.

Ein Anwohner wurde erfinderisch und hängte an der Stelle kurzerhand eine Glocke aus Porzellan auf. Der Diebstahl sei grausam, meint der Mann kurz nach Bekanntwerden der Tat. Mit dem Ersatz in Miniaturformat wolle er die gestohlene Glocke würdigen und die Menschen aufmuntern. „Dass wir so ein kleines bisschen Freude dran haben.“

Wann kehrt die Glocke zurück?

Drei Tage nach der Tat nun die gute Nachricht: Die Polizei stellte das Diebesgut sicher. „Die etwa 300 Kilogramm schwere Bronzeglocke wird zeitnah wieder an die Kirchengemeinde übergeben“, teilten die Beamten mit.

Die Gemeinde wird in den nächsten Wochen oder Monaten entscheiden, wann die Glocke zurückkehrt und wie sie gesichert wird. „Wir freuen uns heute erstmal, dass unsere Glocke absehbar an ihren angestammten Platz zurückkehren wird“, sagte Angela Walther. Wann genau das der Fall sein wird, sei noch unklar.