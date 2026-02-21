Wolken und Nässe, statt Sonne und Schnee: Es wird wärmer. Die Temperaturen erreichen teilweise sogar zweistellige Werte.

Potsdam - Nach Schnee und Glatteis soll es in den kommenden Tagen in Berlin und Brandenburg immer wärmer werden. Heute rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Höchstwerten von 6 bis 9 Grad. Nach gefrierendem Regen am Vormittag soll es demnach im Tagesverlauf zunehmend trocken bleiben. Der DWD hatte für den Samstag von Mitternacht bis 8.00 Uhr vor Glätte gewarnt, am frühen Samstagmorgen waren der Polizei in Berlin und Brandenburg noch keine schweren glättebedingten Unfälle bekannt.

In der Nacht zum Sonntag soll es laut DWD bei Tiefsttemperaturen von 4 bis 2 Grad meist niederschlagsfrei bleiben. Am Sonntag ist es den Angaben zufolge bedeckt und regnerisch. Die Höchstwerte sollen auf 8 bis 12 Grad steigen.

In der Nacht zum Montag könne es bei Tiefstwerten von 7 bis 4 Grad Schauer geben, heißt es. Am Montag bleibt es stark bewölkt mit gelegentlichem Regen bei 9 bis 13 Grad.