Gesundheitsbehörde: Mehr Infektionen mit Herbstferien

Im vergangenen Jahr bildeten die Herbstferien den Einstieg in die zweite Welle der Corona-Pandemie. Auch in diesem Jahr erwartet man in Hamburg wieder mehr Infektionen durch Urlaubsreisen - aber diesmal sind schon viele Menschen geimpft.

Hamburg - Die Hamburger Gesundheitsbehörde erwartet bedingt durch die Herbstferien wieder einen Anstieg der Corona-Fälle in der Stadt. Mit steigender Reisetätigkeit werde es auch wieder mehr Infektionen geben, sagte Behördensprecher Martin Helfrich der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben das im Blick.“ Mit einer Verschärfung der Corona-Maßnahmen sei aus jetziger Sicht aber nicht zu rechnen, da das „noch bestehende Instrumentarium“ ausreichend sei. Die zweiwöchigen Herbstferien beginnen in Hamburg am 4. Oktober.

Zwar werde sich ein Anstieg der Infektionen zeitlich verzögert auch in der Zahl der stationär behandelten Covid-19-Patienten zeigen, allerdings auf niedrigerem Niveau als im vergangenen Jahr, sagte Helfrich. Grund seien die Impfungen. Bezogen auf die Gruppe derer, die sich impfen lassen können - also ohne die Kinder unter 12 Jahren -, liege die Quote der zumindest Erstgeimpften in Hamburg bei gut 80 Prozent.

Zwar gebe es auch Fälle, in denen sich Geimpfte infizierten, sogenannte Impfdurchbrüche. Häufig blieben die jeodoch asymptomatisch. Der Anteil schwerer Erkrankungen sei daher sehr viel geringer als vor einem Jahr. „Die Impfung schützt ja vor schweren Verläufen. Das ist der Job der Impfung, und den macht sie sehr zuverlässig. Man ist also weitgehend davor gefeit, dass es eine problematische Wendung gibt.“