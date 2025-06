Berlin - Die deutschen Hockey-Herren haben den zweiten Vergleich in der FIH Pro League gegen Argentinien gewonnen. Der Weltmeister siegte in Berlin mit 4:3 (0:3) und revanchierte sich damit für die 2:3 (2:0)-Niederlage vom Vortag. Den Siegtreffer besorgte Justus Weigand in der 57. Minute. Zuvor hatte der Olympia-Zweite durch Tore von erneut Weigand (42.), Hannes Müller (51.) und Tom Grambusch (52./Strafecke) einen 0:3-Rückstand noch ausgeglichen. „Das war eine Riesen-Energieleistung heute“, sagte Bundestrainer André Henning. „Es wächst eine neue Generation heran, aber am Ende können auch sie Spiele drehen. Die zweite Halbzeit war super.“

Damen verspielen 3:0-Führung und verlieren 3:4

Zuvor hatten die deutschen Damen ihr zweites Duell mit Australien nach einer 3:0-Führung noch mit 3:4 (3:1) verloren. „Wir haben nicht diszipliniert genug verteidigt und somit das Spiel aus der Hand gegeben“, monierte Kapitänin und Lokalmatadorin Linnea Weidemann nach Toren von Sara Strauss (3.), Ines Wanner (27.) und Lisa Nolte (27.). Bundestrainerin Janneke Schopman ergänzte: „Es war unnötig, am Ende war unser junges Team nicht erfahren genug, die richtige Lösung zu finden.“

Damen-Sieg und Herren-Niederlage am Vortag

Am Samstag hatten die Damen noch klar mit 4:0 (1:0) gegen den Ozeanien-Meister gewonnen, sind durch die Niederlage aber wieder auf Tabellenplatz acht zurückgefallen. Die Herren verspielten hingegen eine 2:0-Führung durch drei Gegentore im dritten Viertel. Mit 21 Punkten aus zwölf Spielen sind sie nun Tabellensechster. Am Dienstag treffen die Damen (17.00 Uhr) auf China, die Herren spielen gegen Australien (19.00 Uhr).