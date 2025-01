Am Rande des AfD-Parteitags in Riesa kam es zu Protesten. (Archivbild)

Hannover - Mit Bildern von dem Einsatz will die Polizei in Niedersachsen die Ermittlungen zum mutmaßlichen Angriff eines ihrer Beamten gegen einen sächsischen Linken-Abgeordneten in Riesa unterstützen. Ein Polizist soll den Politiker Nam Duy Nguyen am Rande von Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag in der Stadt geschlagen haben. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt.

Wie die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen mitteilte, werden der Polizeidirektion Dresden die „polizeilichen Bilddokumentationen und die namentliche Benennung der Einsatzkräfte“ übersandt. Die an der Situation beteiligten Beamtinnen und Beamten seien mit den Videoaufzeichnungen zweifelsfrei identifiziert worden.

Eine Aufklärung des Sachverhalts sei somit gewährleistet. Die Polizisten aus Niedersachsen waren in verschiedenen Bereichen der sächsischen Stadt im Einsatz, unter anderem entlang verschiedener Strecken von Versammlungen.

Der Linken-Politiker Nguyen war nach Angaben seiner Partei bei den Protesten gegen den AfD-Parteitag am vergangenen Samstag von einem Polizisten bewusstlos geschlagen worden. Auch ein Begleiter habe Schläge ins Gesicht erhalten und sei verletzt worden.

Parteichef Jan van Aken sagte, beide hätten zuvor mit Abgeordneten-Ausweis und Warnweste auf die Rolle als parlamentarischer Beobachter hingewiesen und sich deeskalierend verhalten.